Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер планирует встретиться с Путиным

Экс-глава Международной федерации футбола Йозеф Блаттер прибудет в Москву. Об этом сообщило агентство Reuters.

Вылет в Москву запланирован на вторник, 19 июня. Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет на следующий день. Издание также писало, что Блаттер проведет в России несколько дней и посетит чемпионат мира по футболу. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не знает о возможности отдельной встречи Путина и Блаттера.

Йозеф Блаттер руководил ФИФА с 1998 по 2015 годы. Его и вице-премьера федерации Мишеля Платини отстранил комитет по этике на срок в восемь лет. Выяснилось, что Блаттер перевел два миллиона швейцарских франков из бюджета федерации на счета Платини. Перевод датируется 2011 годом. Позднее комитет сократил срок отстранения с восьми до шести лет. Платини подал еще одну апелляцию в 2016 году, но суд отклонил прошение.

Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля. Во вторник, 19 июня, на поле встретятся сборные России и Египта. Начало матча — в девять вечера по московскому времени.