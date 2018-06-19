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12:31   19 Июня 2018
Россия
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Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер планирует встретиться с Путиным

Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер планирует встретиться с Путиным

Экс-глава Международной федерации футбола Йозеф Блаттер прибудет в Москву. Об этом сообщило агентство Reuters.

Вылет в Москву запланирован на вторник, 19 июня. Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет на следующий день. Издание также писало, что Блаттер проведет в России несколько дней и посетит чемпионат мира по футболу. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не знает о возможности отдельной встречи Путина и Блаттера.

Йозеф Блаттер руководил ФИФА с 1998 по 2015 годы. Его и вице-премьера федерации Мишеля Платини отстранил комитет по этике на срок в восемь лет. Выяснилось, что Блаттер перевел два миллиона швейцарских франков из бюджета федерации на счета Платини. Перевод датируется 2011 годом. Позднее комитет сократил срок отстранения с восьми до шести лет. Платини подал еще одну апелляцию в 2016 году, но суд отклонил прошение.

Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля. Во вторник, 19 июня, на поле встретятся сборные России и Египта. Начало матча — в девять вечера по московскому времени.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #чм-2018 #фифа #весь мир #чм #блаттер #чм 2018
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