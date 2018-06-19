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12:12   19 Июня 2018
Россия
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Минфин представит в Госдуме первые проектировки бюджета на следующий год 11 июля

Минфин представит в Госдуме первые проектировки бюджета на следующий год 11 июля

Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов во вторник выступил в Госдуме. Он объявил, что 11 июля ведомство намерено провести парламентские слушания по первым проектировкам на «ближайшую трехлетку» — 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.

По словам министра, на слушаниях Минфин и парламент рассмотрят основные приоритеты, которые правительство будет предлагать на следующие три года. 

«Очень подробно обсудим ресурсное обеспечение, направление расходов, чтобы достичь целей экономической и социальной политики, стоящих перед нашим государством», — отметил Силуанов.

Во вторник Госдума во втором чтении приняла поправки к бюджету 2018 года. Среди них и поправки Минфина, предложившего заложить в бюджет профицит в 0,5% по итогам 2018 года против ранее заложенного дефицита в 1,2%. Силуанов пояснил, что осенью 2018 года профицит может быть снова скорректирован в сторону увеличения.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #госдума #экономика #бюджет #силуанов
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