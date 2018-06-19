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12:20   19 Июня 2018
Россия
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Повысили госпошлину на загранпаспорт нового поколения

Повысили госпошлину на загранпаспорт нового поколения

Теперь за загранпаспорт придется отдать пять тысяч рублей вместо 3,5 тысячи. Закон распространяется на документы нового поколения, в которых предусмотрен электронный носитель информации.

Госпошлина на загранпаспорт для ребенка до 14 лет тоже увеличилась — с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей. 

Кроме того, закон устанавливает госпошлину в 1,5 тысячи рублей за свершение действий, которые связаны с выдачей свидетельства нового поколения. Его делают из материалов на пластиковой основе. В частности, речь идет о госрегистрации транспортных средств.

Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования. Благодаря повышению госпошлин в государственный бюджет будет попадать около 42,3 миллиарда рублей в год. Это компенсирует большую часть расходов, связанных с внедрением инфраструктуры для создания документов нового поколения. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #загранпаспорт #госпошлина
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