Повысили госпошлину на загранпаспорт нового поколения

Теперь за загранпаспорт придется отдать пять тысяч рублей вместо 3,5 тысячи. Закон распространяется на документы нового поколения, в которых предусмотрен электронный носитель информации.

Госпошлина на загранпаспорт для ребенка до 14 лет тоже увеличилась — с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.

Кроме того, закон устанавливает госпошлину в 1,5 тысячи рублей за свершение действий, которые связаны с выдачей свидетельства нового поколения. Его делают из материалов на пластиковой основе. В частности, речь идет о госрегистрации транспортных средств.

Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования. Благодаря повышению госпошлин в государственный бюджет будет попадать около 42,3 миллиарда рублей в год. Это компенсирует большую часть расходов, связанных с внедрением инфраструктуры для создания документов нового поколения.