Медведев назначил замминистров науки и высшего образования

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал указ о назначении Александра Степанова, Алексея Медведева и Сергея Кузьмина заместителями главы Миннауки и высшего образования.

Соответствующее распоряжение обнародовано на официальном портале правовой информации.

Напомним, на должность первого замглавы Миннауки и высшего образования назначен академик Григорий Трубников, который ранее занимал пост замминистра экс-обрнауки.

Документ, подтверждающий создании нового ведомства также опубликован, в нем говорится о том, что в министерстве должно состоять до девяти замминистров, включая первого заместителя.

Миннауки и высшего образования будет подразделяться на 25 департаментов.