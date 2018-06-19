Россия прилетела в Петербург, но губернатор предпочел Францию

Георгий Полтавченко отправляется в Канны в день матча ЧМ-2018 Россия - Египет. Объяснение такого поступка есть. Но есть и вопросы.

Петербургская делегация во главе с губернатором во вторник встретится в Каннах с президентом Международной рекламной ассоциации Феликсом Татару. Стороны собираются обсудить перспективы развития саморегулирования в рекламной отрасли в Петербурге. В частности, речь пойдет о проделанной после подписания в 2017 году меморандума «О разработке «дорожной карты» по созданию и организации деятельности органа рекламного саморегулирования в России» работе.

Согласно документу, Петербург является пилотным регионом по созданию и организации СРО в российской рекламной отрасли.

Тем временем на петербургском стадионе состоится матч группового этапа чемпионата мира по футболу между командами России и Египта. Игра начнется в 21:00 по московскому времени. Но Полтавченко не сможет посетить ее.

Что тем более странно, если учесть мнение некоторых зрителей турнира, что Петербург чуть хуже других городов подготовился к главному футбольному событию мира. Вопрос как минимум репутационный.