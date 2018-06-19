Йеменские военные вошли в аэропорт Ходейда
Войска йеменского лидера Абд Раббу Мансура Хади при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией взяли штурмом главный комплекс аэропорта города Ходейда.
Военные изгоняют из Ходейды хуситов, которые ввозят через порт горда «иранское оружие для убийства йеменцев». Боевики посылают подкрепление в аэропорт. Йеменские солдаты штурмуют южную и западную части аэропорта. Арабская коалиция поддерживает военных с воздуха.
Правительство Йемена сообщает, что хуситы заминировали подход к аэропорту, а снайперы препятствуют военным. Ходейда — стратегически важный объект. Через портовый город поставляют еду в Йемен. Страна на грани гуманитарной катастрофы.
Yemeni officials say fighting rages around Hodeida airport https://t.co/Up2nOm5pw7 pic.twitter.com/3CZZe2adY0— NEWS102.3 KRMG ???? (@KRMGtulsa) June 19, 2018