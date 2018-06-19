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12:06   19 Июня 2018
Весь мир
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Йеменские военные вошли в аэропорт Ходейда

Йеменские военные вошли в аэропорт Ходейда

Войска йеменского лидера Абд Раббу Мансура Хади при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией взяли штурмом главный комплекс аэропорта города Ходейда.

Йеменские военные вошли в аэропорт Ходейда

Военные изгоняют из Ходейды хуситов, которые ввозят через порт горда «иранское оружие для убийства йеменцев». Боевики посылают подкрепление в аэропорт. Йеменские солдаты штурмуют южную и западную части аэропорта. Арабская коалиция поддерживает военных с воздуха. 

Правительство Йемена сообщает, что хуситы заминировали подход к аэропорту, а снайперы препятствуют военным. Ходейда — стратегически важный объект. Через портовый город поставляют еду в Йемен. Страна на грани гуманитарной катастрофы. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#аэропорт #йемен #хусит #арабская коалиция #ходейда
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