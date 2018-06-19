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11:43   19 Июня 2018
Россия
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Бабушки из Татарстана сшили лоскутные портреты Роналду и Неймара

Бабушки из Татарстана сшили лоскутные портреты Роналду и Неймара

В Казани открылась выставка произведений локсутного шитья, посвященная Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.

Пожилые жительницы республики представили свои произведения в Доме дружбы народов. Среди экспонатов, в частности, портреты форварда сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающего сборной Бразилии Неймара.

«Наши бабушки тоже интересуются футболом. Они отразили это в своем творчестве, — рассказал директор дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов. — Члены клуба лоскутного шитья очень живо откликаются на мировые события, включая и спортивные».

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #казань #роналду #общество #чм #неймар #чм2018 #чм - 2018
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