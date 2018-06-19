Бабушки из Татарстана сшили лоскутные портреты Роналду и Неймара
В Казани открылась выставка произведений локсутного шитья, посвященная Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.
Пожилые жительницы республики представили свои произведения в Доме дружбы народов. Среди экспонатов, в частности, портреты форварда сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающего сборной Бразилии Неймара.
«Наши бабушки тоже интересуются футболом. Они отразили это в своем творчестве, — рассказал директор дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов. — Члены клуба лоскутного шитья очень живо откликаются на мировые события, включая и спортивные».