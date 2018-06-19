Три комплекса по переработке отходов откроют в Подмосковье осенью

Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что три комплекса по переработке отходов (КПО) откроют в регионе уже в августе и в сентябре. Всего до конца года заработают восемь КПО.

По словам Воробьева, новые КПО позволят достичь высоких европейских экологических стандартов.

В Московской области проблема свалок и мусорных полигонов стоит особенно остро. Так, режим ЧС объявляли на полигоне «Ядрово» рядом с Волоколамском из-за неприятного запаха. По последней версии, на свалке произошел выброс свалочного газа. От его воздействия, как считают местные жители, пострадали несколько десятков детей. В то же время замеры не показали в воздухе Волоколамска превышения концентрации вредных веществ.

Ранее стало известно, что Минприроды не собирается менять ключевые принципы регулирования деятельности по утилизации отходов, в частности, отказываться от общественного обсуждения схем размещения свалок.