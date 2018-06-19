Мы в соц.сетях:
Мужчина открыл стрельбу по следователю во время обыска в Петербурге

Мужчина открыл стрельбу по следователю во время обыска в Петербурге

 Повысили госпошлину на загранпаспорт нового поколения

Повысили госпошлину на загранпаспорт нового поколения
Пушков: Украине стоило отказаться от Крыма еще в 1991 году

Пушков: Украине стоило отказаться от Крыма еще в 1991 году

 Смертность в два раза превысила рождаемость на Украине

Смертность в два раза превысила рождаемость на Украине
Йеменские военные вошли в аэропорт Ходейда

Йеменские военные вошли в аэропорт Ходейда

 Москалькова собирается обсудить с Ягландом ситуацию с Ярошенко

Москалькова собирается обсудить с Ягландом ситуацию с Ярошенко
Мужчина открыл стрельбу по следователю во время обыска в Петербурге

Мужчина открыл стрельбу по следователю во время обыска в Петербурге

 Повысили госпошлину на загранпаспорт нового поколения

Повысили госпошлину на загранпаспорт нового поколения
Пушков: Украине стоило отказаться от Крыма еще в 1991 году

Пушков: Украине стоило отказаться от Крыма еще в 1991 году

 Смертность в два раза превысила рождаемость на Украине

Смертность в два раза превысила рождаемость на Украине
Йеменские военные вошли в аэропорт Ходейда

Йеменские военные вошли в аэропорт Ходейда

 Москалькова собирается обсудить с Ягландом ситуацию с Ярошенко

Москалькова собирается обсудить с Ягландом ситуацию с Ярошенко
11:50   19 Июня 2018
Россия
187

Три комплекса по переработке отходов откроют в Подмосковье осенью

Три комплекса по переработке отходов откроют в Подмосковье осенью

Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что три комплекса по переработке отходов (КПО) откроют в регионе уже в августе и в сентябре. Всего до конца года заработают восемь КПО.

По словам Воробьева, новые КПО позволят достичь высоких европейских экологических стандартов.  

В Московской области проблема свалок и мусорных полигонов стоит особенно остро. Так, режим ЧС объявляли на полигоне «Ядрово» рядом с Волоколамском из-за неприятного запаха. По последней версии, на свалке произошел выброс свалочного газа. От его воздействия, как считают местные жители, пострадали несколько десятков детей. В то же время замеры не показали в воздухе Волоколамска превышения концентрации вредных веществ.

Ранее стало известно, что Минприроды не собирается менять ключевые принципы регулирования деятельности по утилизации отходов, в частности, отказываться от общественного обсуждения схем размещения свалок.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #подмосковье #общество #свалка #волоколамск
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме Ближнее зарубежье
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме
Кравчук сравнил Донбасс с «раковой опухолью» и признал, что без него Киеву будет проще.
16:48   18 Июня 2018
1013
Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год Общество

Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год

16:40   18 Июня 2018
242
Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах Весь мир

Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах

15:33   18 Июня 2018
136
Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка Россия

Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка

14:03   18 Июня 2018
144
Самое читаемое
Засуха охватила четверть Украины

Засуха охватила четверть Украины

 Почта России не намерена работать в Крыму и Севастополе

Почта России не намерена работать в Крыму и Севастополе

 Желтый уровень опасности объявили в Москве

Желтый уровень опасности объявили в Москве

 Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — итсочник

Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — итсочник