ЧМ-2018: Салах заявил о готовности сборной Египта к матчу с Россией

Во вторник, 19 июня, сборная России встретится с командой Египта в рамках чемпионата мира по футболу. Начало матча — в 21.00 по Москве.

В понедельник, 18 июня, египетский нападающий Мохаммед Салах в посте в Instagram написал о «готовности к завтрашнему дню». Футболист также отметил важность поддержки болельщиков.

Чемпионат мира по футболу начался 14 июня. Российская сборная в этот день сыграла с командой Саудовской Аравии. Матч закончился победой футболистов РФ со счетом 5:0.

Болельщиков примут 11 городов России. Соревнования завершатся 15 июля.