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11:41   19 Июня 2018
Россия
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ЧМ-2018: Салах заявил о готовности сборной Египта к матчу с Россией

ЧМ-2018: Салах заявил о готовности сборной Египта к матчу с Россией

Во вторник, 19 июня, сборная России встретится с командой Египта в рамках чемпионата мира по футболу. Начало матча — в 21.00 по Москве.

В понедельник, 18 июня, египетский нападающий Мохаммед Салах в посте в Instagram написал о «готовности к завтрашнему дню». Футболист также отметил важность поддержки болельщиков.

Чемпионат мира по футболу начался 14 июня. Российская сборная в этот день сыграла с командой Саудовской Аравии. Матч закончился победой футболистов РФ со счетом 5:0.

Болельщиков примут 11 городов России. Соревнования завершатся 15 июля. 

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Автор: Павел Никифоров
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