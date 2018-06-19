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 Москалькова собирается обсудить с Ягландом ситуацию с Ярошенко

Москалькова собирается обсудить с Ягландом ситуацию с Ярошенко
11:52   19 Июня 2018
Весь мир
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Москалькова собирается обсудить с Ягландом ситуацию с Ярошенко

Москалькова собирается обсудить с Ягландом ситуацию с Ярошенко

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова уточнила, что хотела бы спросить у генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, насколько организация готова поддержать ее в вопросе соблюдения прав Ярошенко.

Российский летчик Константин Ярошенко отбывает наказание в американской тюрьме. В 2011 году его осудили на 20 лет по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США. В 2016 году тот попытался оспорить приговор, но апелляционный суд Нью-Йорка отклонил его жалобу.

Защитники летчика неоднократно жаловались на негуманное обращение к осужденному в тюрьме. Ярошенко обделен медицинским вниманием, из-за чего его состояние ухудшается.

Москалькова собирается обсудить с Ягландом ситуацию с Ярошенко

Москалькова в апреле текущего года направила повторное обращения к главе пенитенциарной системы США с просьбой объяснить ужесточение условий для Ярошенко, а также к американской генпрокуратуре с просьбой перевести осужденного в российскую тюрьму до конца срока. Но американцы отказали.

Ягланд во вторник прилетит в Москву, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и Москальковой. Омбудсмен также добавила, что надеется поговорить с европейцем о блокировке российского консульства украинскими полицейскими во время выборов президента в марте, а также о запрете российским спортсменам выступать на Олимпиаде в Южной Корее под флагом своей страны.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #политика #москалькова #совет европы #ярошенко #ягланд
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