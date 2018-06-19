Откуда у Москвы столько денег

Миф, что «вся Россия кормит Москву», возник не вчера и не сегодня. И это миф, в этом убедился корреспондент «Политики Сегодня», изучив структуру доходов столичного бюджета.

«Хватит кормить Москву!» - порой восклицают в регионах. И в этом восклицании не только негодование, но и утверждение: столица так хорошо живет за счет остальной России. Корреспондент «Политики Сегодня» проверил, насколько последнее правда, изучив без эмоций статьи доходов бюджета Москвы.

Экономика Москвы - крупнейшая среди субъектов РФ по объему валового регионального продукта (ВРП). По данным инвестиционного портала столицы, в 2016 году стоимость всех товаров, произведенных в Первопрестольной, и услуг, оказанных там же, составила 14,3 триллионов рублей. Если считать на душу населения, то выйдет 1 миллион 157 тысяч рублей. Столько стоит все, что в среднем один москвич, создает за год. Цифра почти в 2,5 раза превышает среднероссийский уровень и достойно выглядит даже за границей. Москва входит в первую десятку городов мира по уровню ВРП на душу населения (данные 2017 года), опережая Сеул и Шанхай, но уступая Нью-Йорку, Парижу, Лондону.

В столице развита промышленность, в городе до сих пор работают крупные машиностроительные, металлургические заводы, предприятия химической, легкой промышленности. Но куда более весомое место в экономике столицы занимает торговля, услуги, включая финансовые, недвижимость, туризм. Эти сферы развиваются - казна столицы полнеет. Для сравнения, бюджет Москвы (данные инвестиционного портала столицы за 2017 год) почти в три раза превышает бюджет Лос-Анджелеса, более чем в два раза – казну Парижа и сопоставим с доходами Лондона.

Львиную долю доходов московской казны обеспечивает налог на доходы физических лиц (НДФЛ), те самые 13% с зарплат. В 2017 году он принес в бюджет 812 миллиардов рублей. По плану в 2018 году эта цифра будет еще выше - 876,6 миллиардов. Цифра объяснимая: в Москве проживает 12,5 миллионов человек, с учетом московской агломерации - почти 17 миллионов человек (или 11% населения России).

Второй главный источник доходов бюджета - налог на прибыль. Его обязаны платить российские и иностранные компании, которые работают на территории России через постоянные представительства. В 2017 году доходы Москвы с налога на прибыль составили 653 миллиарда рублей. План текущего года - почти 672 миллиардов. По данным налоговой службы на август 2017 года, в столице «прописаны» 661,3 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Почти половина всех банков в России (49,4%) зарегистрированы или имеют головной офис в Москве.

За первые пять месяцев 2018 года акцизы на алкоголь принесли 915 миллионов рублей Москве, акцизы на табак и автомобили - 170 миллионов, на бензин, солярку - 9 миллиардов 773 миллиона, а сборы на природный газ составили более 19 миллиардов рублей.

Кстати, 19 миллиардов доходов от газовых акцизов в Москве не остаются, а полностью перечисляются в федеральную казну, как и акциз на табак и автомобили. Также федеральный бюджет получает 100% налога на добавленную стоимость (НДС), собранного в столице, - с января по май 2018 года - это 271 миллиард 912 миллионов рублей.

От всего объема собранных налогов, за первые пять месяцев 2018 года Москва отдала в федеральную казну 40,8% или почти 443 миллиарда рублей. При этом дотаций из центра город не получает, то есть является донором, помогая через федеральный бюджет менее зарабатывающим регионы. Так откуда взялось: «Хватит кормить Москву?».

Руководитель исследовательских проектов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов в беседе с ИА «Политика Сегодня» напомнил, что миф о том, что «вся Россия кормит Москву», возник не вчера и не сегодня.