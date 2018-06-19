Анкара найдет альтернативу американскому истребителю F-35 — премьер Турции

Решение сената США о прекращении участия Турции в программе производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 вызывает сожаления, но Анкара найдет альтернативы. Такое заявление сделал премьер страны Бинали Йылдырым.

В понедельник американский сенат принял проект оборонного бюджета на следующий год. Документом предусматривается прекращение участия Турции в программе производства истребителя пятого поколения F-35. Причиной такого решения послужило намерение Анкары купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400.