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11:29   19 Июня 2018
Весь мир
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Анкара найдет альтернативу американскому истребителю F-35 — премьер Турции

Анкара найдет альтернативу американскому истребителю F-35 — премьер Турции

Решение сената США о прекращении участия Турции в программе производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 вызывает сожаления, но Анкара найдет альтернативы. Такое заявление сделал премьер страны Бинали Йылдырым.

В понедельник американский сенат принял проект оборонного бюджета на следующий год. Документом предусматривается прекращение участия Турции в программе производства истребителя пятого поколения F-35. Причиной такого решения послужило намерение Анкары купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Анкара найдет альтернативу американскому истребителю F-35 — премьер Турции

 «Эти действия со стороны сената вызывают у нас сожаление, поскольку противоречат духу стратегического партнерства. Но мы найдем альтернативные решения», — цитирует телеканал NTV главу правительства Турции Бинали Йылдырыма.

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Автор: Вячеслав Каширин
#турция #политика #йылдырым #весь мир #f-35
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