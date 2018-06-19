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11:29   19 Июня 2018
Россия
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Медведев: Правительство рассчитывает на взаимодействие со Счетной палатой

Медведев: Правительство рассчитывает на взаимодействие со Счетной палатой

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным.

По словам политика, Кабмин надеется на сотрудничество с ведомством и совместной работой над национальным проектами. Поводов для взаимодействия много, подчеркнул Медведев.

Премьер пояснил, что национальные проекты основаны на майских указах президента России Владимира Путина. В документе прописаны цели и приоритеты, которыми необходимо заняться в первую очередь. Инициативу должно поддержать российское правительство.

Медведев: Правительство рассчитывает на взаимодействие со Счетной палатой

Медведев рассчитывает на «нужный уровень» взаимодействия со Счетной палатой в данном вопросе. Это необходимо для избежания проблем. В случае, если они возникнут, нужно найти оптимальный способ их решения, отметил глава Кабмина.

«Правительство решительно готово работать со Счетной палатой», — добавил Медведев.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #медведев #политика #кудрин #счетная палата #кабмин рф
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