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11:40   19 Июня 2018
Россия
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Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по РФ

Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по РФ

Зарплата российских парламентариев приравнена к зарплате федерального министра, поэтому депутаты и сенаторы получают около 450 тысяч рублей ежемесячно.

Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по РФ

Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности отклонил концепцию законопроекта, внесенного в Государственную думу лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Депутат предложил приравнять зарплаты парламентариев к средней зарплате по РФ — 35 тысяч рублей.

«Профильный комитет не поддержал концепцию проекта федерального закона», — говорится в заключении СФ.

Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по РФ

Сенатор Сергей Фабричный объяснил, что повышенная зарплата парламентариев обусловлена «характером законотворческой деятельности, а также ее сложностью и интенсивностью». По его словам, законопроект о приравнивании заработной платы законодателей к средней по стране нужно отклонить.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #совфед #зарплата #общество #депутат #сенатор
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