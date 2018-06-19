Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по РФ

Зарплата российских парламентариев приравнена к зарплате федерального министра, поэтому депутаты и сенаторы получают около 450 тысяч рублей ежемесячно.

Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности отклонил концепцию законопроекта, внесенного в Государственную думу лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Депутат предложил приравнять зарплаты парламентариев к средней зарплате по РФ — 35 тысяч рублей.

«Профильный комитет не поддержал концепцию проекта федерального закона», — говорится в заключении СФ.

Сенатор Сергей Фабричный объяснил, что повышенная зарплата парламентариев обусловлена «характером законотворческой деятельности, а также ее сложностью и интенсивностью». По его словам, законопроект о приравнивании заработной платы законодателей к средней по стране нужно отклонить.