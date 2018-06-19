Пушков: Украине стоило отказаться от Крыма еще в 1991 году

Первый президент Украины Леонид Кравчук «размечтался»: Москва никогда добровольно не отдаст полуостров Киеву, написал российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.

Ранее Кравчук посоветовал России добровольно вернуть Крым Украине. Экс-президент Незалежной объяснил это тем, что для региона требуются колоссальные затраты, с которыми россияне якобы не справятся.

Пушков подчеркнул, что украинец живет мечтами. Это Украине стоило отказаться от Крыма. Еще в 1991 году, когда полуостров отсоединился от РФ в силу политического казуса. Регион никогда не принадлежал Киеву.

Кравчук размечтался. На деле добровольно отказаться от Крыма должна была сама Украина еще в 1991 году, поскольку Крым никогда не был украинским, попал в ее состав в силу политического казуса, а его жители никогда не связывали своего будущего с Украиной. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 19, 2018

Крым присоединился к России в марте 2014 года по итогам народного референдума. Большинство жителей полуострова пожелали выйти из состава Украины после государственного переворота. Тем не менее украинцы до сих пор считают регион своим, а результаты голосования - незаконными.