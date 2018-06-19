Смертность в два раза превысила рождаемость на Украине

Украинский Госстат опубликовал данные о смертности и рождаемости в стране за первые четыре месяца 2018 года. Отчет опубликован на сайте ведомства.

По его данным, по состоянию на первые месяцы года на 100 умерших граждан Украины приходится лишь 54 рождённых. С января по апрель численность населения страны сократилась на 85,7 тысяч человек.

По данным Госстата, на 1 мая на Украине проживают 42,3 миллиона граждан. Убыль населения превышает показатели того же периода 2017 года.

Ранее экс-глава Минтруда, депутат Верховной рады Михаил Папиев назвал другие цифры. В эфире украинского телеканала ZIK он заявил, что реальное количество населения страны значительно ниже того, которое указано в официальной статистике — не 42, а 32 миллиона человек. Такие выводы, по его словам, сделали эксперты Института демографии Академии наук Украины. Папиев пояснил, что в расчетах эксперты не учитывали население Крыма и самопровозглашенных республик на востоке страны.