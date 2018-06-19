Мы в соц.сетях:
Мужчина открыл стрельбу по следователю во время обыска в Петербурге

Мужчина открыл стрельбу по следователю во время обыска в Петербурге

 Повысили госпошлину на загранпаспорт нового поколения

Повысили госпошлину на загранпаспорт нового поколения
Пушков: Украине стоило отказаться от Крыма еще в 1991 году

Пушков: Украине стоило отказаться от Крыма еще в 1991 году

 Смертность в два раза превысила рождаемость на Украине

Смертность в два раза превысила рождаемость на Украине
Йеменские военные вошли в аэропорт Ходейда

Йеменские военные вошли в аэропорт Ходейда

 Москалькова собирается обсудить с Ягландом ситуацию с Ярошенко

Москалькова собирается обсудить с Ягландом ситуацию с Ярошенко
Мужчина открыл стрельбу по следователю во время обыска в Петербурге

Мужчина открыл стрельбу по следователю во время обыска в Петербурге

 Повысили госпошлину на загранпаспорт нового поколения

Повысили госпошлину на загранпаспорт нового поколения
Пушков: Украине стоило отказаться от Крыма еще в 1991 году

Пушков: Украине стоило отказаться от Крыма еще в 1991 году

 Смертность в два раза превысила рождаемость на Украине

Смертность в два раза превысила рождаемость на Украине
Йеменские военные вошли в аэропорт Ходейда

Йеменские военные вошли в аэропорт Ходейда

 Москалькова собирается обсудить с Ягландом ситуацию с Ярошенко

Москалькова собирается обсудить с Ягландом ситуацию с Ярошенко
11:10   19 Июня 2018
Ближнее зарубежье
52

Смертность в два раза превысила рождаемость на Украине

Смертность в два раза превысила рождаемость на Украине

Украинский Госстат опубликовал данные о смертности и рождаемости в стране за первые четыре месяца 2018 года. Отчет опубликован на сайте ведомства.

По его данным, по состоянию на первые месяцы года на 100 умерших граждан Украины приходится лишь 54 рождённых. С января по апрель численность населения страны сократилась на 85,7 тысяч человек.

По данным Госстата, на 1 мая на Украине проживают 42,3 миллиона граждан. Убыль населения превышает показатели того же периода 2017 года.

Ранее экс-глава Минтруда, депутат Верховной рады Михаил Папиев назвал другие цифры. В эфире украинского телеканала ZIK он заявил, что реальное количество населения страны значительно ниже того, которое указано в официальной статистике — не 42, а 32 миллиона человек. Такие выводы, по его словам, сделали эксперты Института демографии Академии наук Украины. Папиев пояснил, что в расчетах эксперты не учитывали население Крыма и самопровозглашенных республик на востоке страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#украина #общество #ближнее зарубежье #рождаемость #смертность #госстат
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме Ближнее зарубежье
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме
Кравчук сравнил Донбасс с «раковой опухолью» и признал, что без него Киеву будет проще.
16:48   18 Июня 2018
1012
Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год Общество

Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год

16:40   18 Июня 2018
242
Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах Весь мир

Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах

15:33   18 Июня 2018
136
Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка Россия

Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка

14:03   18 Июня 2018
145
Самое читаемое
Засуха охватила четверть Украины

Засуха охватила четверть Украины

 Почта России не намерена работать в Крыму и Севастополе

Почта России не намерена работать в Крыму и Севастополе

 Желтый уровень опасности объявили в Москве

Желтый уровень опасности объявили в Москве

 Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — итсочник

Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — итсочник