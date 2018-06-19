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11:29   19 Июня 2018
Россия
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Московское метро будет работать по новым правилам

Московское метро будет работать по новым правилам

В метро рассказали, что там всегда руководствуются российским законодательством. По этой причине новые правила пользования метрополитеном вскоре начнут действовать — с 30 декабря 2018 года. 

Об этом пишет РИА Новости.

Среди них — отмена запрета перевоза детей в колясках и ограничение размера багажа, который можно перевозить бесплатно. Ручная кладь не должна быть больше 120 сантиметров по сумме трех измерений.

Ранее стало известно, что Министерство транспорта считает, что в метро необходимо официально разрешить фото- и видеосъемку. Сейчас в каждом городе руководствуются своими правилами на этот счет. Кроме того, в подземке запретят курение электронных сигарет.

Также Минтранс утвердил стандарт транспортного обслуживания в России. Согласно документу, общественный транспорт рекомендуют оснащать печкой и кондиционером. Также вводится запрет на перевозку людей стоя, если их количество превышает трех человек на квадратный метр. 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #россия #метро #минтранс #общество
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