СМИ: Тело рэпера Jimmy Wopo нашли в Питтсбурге

Как сообщил телеканал CBS, 21-летнего рэпера Jimmy Wopo (настоящее имя Трейвон Смарт) застрелили, когда он находился в автомобиле.

По версии следствия, злоумышленники подъехали к автомобилю музыканта и открыли огонь по Смарту и его другу. Оба молодых человека доставлены в больницу. Позднее представитель Jimmy Wopo сообщил о смерти рэпера в больнице от полученных ранений. Состояние спутника Смарта оценивают как стабильное.

Jimmy Wopo увлекался музыкой с 14 лет. Смарт выпустил первый альбом «Woponese» в июле 2016 года.

СМИ ранее сообщали о нападении на другого рэпера, 20-летнего Джасея Дуэйна Онфроя, более известного под ником XXXTentacion. Нападающие несколько раз выстрелили в музыканта, когда юноша выходил из мотосалона. Онфрой имел проблемы с законом за домашнее насилие, воровство, запугивание свидетелей и хранение оружия. Рэпер Канье Уэст выразил соболезнования о гибели музыканта, что вызвало негодование фанатов.