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11:04   19 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Шахтеры собрались на митинг у стен Рады в Киеве

Шахтеры собрались на митинг у стен Рады в Киеве

Протестующие требуют надлежащего финансирования угольной отрасли, написал глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

Он объяснил, что в угольном секторе к настоящему моменту сложилась критическая ситуация. Задолженность по зарплатам горнякам государственных шахт составляет 761,1 миллиона гривен или 28,9 миллиона долларов. При этом свыше половины этой суммы - долг шахтерам из Донецкой области.

Участники акции у здания Рады просят депутатов поддержать законопроект о внесении в бюджет на этот год изменений, предусматривающих увеличение финансирования угольной отрасли.

Шахтеры собрались на митинг у стен Рады в Киеве

Украинские шахтеры не в первый раз устраивают митинги перед Радой. На протяжении нескольких лет работники государственных предприятий не получают зарплату в полном объеме. Нередко они устраивают забастовки с требованием погасить долг. Последняя крупная стачка горняков случилась в мае на одной из шахт Волынской области.

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Автор: Юлия Халус
#украина #киев #протест #рада #новости #общество #шахтеры
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