Шахтеры собрались на митинг у стен Рады в Киеве

Протестующие требуют надлежащего финансирования угольной отрасли, написал глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

Он объяснил, что в угольном секторе к настоящему моменту сложилась критическая ситуация. Задолженность по зарплатам горнякам государственных шахт составляет 761,1 миллиона гривен или 28,9 миллиона долларов. При этом свыше половины этой суммы - долг шахтерам из Донецкой области.

Участники акции у здания Рады просят депутатов поддержать законопроект о внесении в бюджет на этот год изменений, предусматривающих увеличение финансирования угольной отрасли.

Украинские шахтеры не в первый раз устраивают митинги перед Радой. На протяжении нескольких лет работники государственных предприятий не получают зарплату в полном объеме. Нередко они устраивают забастовки с требованием погасить долг. Последняя крупная стачка горняков случилась в мае на одной из шахт Волынской области.