Продление санкций ЕС против Севастополя и Крыма на год вступит в силу в среду

Во вторник в Официальном журнале ЕС было опубликовано решение о продлении санкций против Крыма и Севастополя еще на один год. Отсчет стартует на следующий день после опубликования документа.

Санкциями в отношении Севастополя и Крыма запрещается импорт в страны Евросоюза любых крымских товаров. Запрещается инвестировать в бизнес на территории региона, оказывать услуги, приобретать там недвижимость. Европейские суда не имеют права заходить в крымские порты, самолеты — совершать посадки в аэропортах за исключением экстренных случаев.

Запрещен экспорт товаров и технологий в области телекоммуникаций, транспорта, энергетики, добычи природных ресурсов и их переработки. Также запрещено оказывать любые технические услуги компаниям, работающим в этих областях.

Ограничительные меры ЕС в отношении России состоят из трех независимых треков: визовые санкции против граждан РФ, экономические секторальные санкции против российских госкомпаний оборонного, нефтяного и финансового секторов, и третий — ограничительные меры против Севастополя и Крыма. Все три пакета были введены в 2014 году. Два первых продлеваются раз в полгода, ограничительные меры против Крыма — раз в год.

Формальное решение о продлении односторонних ограничительных мер совет ЕС принял 18 декабря.