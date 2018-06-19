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10:56   19 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Порошенко внес законопроект о создании антикоррупционного суда в Верховную раду

Порошенко внес законопроект о создании антикоррупционного суда в Верховную раду

На сайте главы Украины Петра Порошенко отмечается, что документ внесен как неотложный для внеочередного рассмотрения.

Главной целью законопроекта является выполнение требований украинской конституции, законов о высшем антикоррупционном суде и судоустройстве. 

Рада приняла закон о создании антикоррупционного суда. Создать такое ведомство — одно из ключевых требований Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного кредита Киеву. Порошенко подписал закон, в минувший четверг документ вступил в силу. Ранее лидер Украины заявлял, что Раде необходимо ратифицировать два закона для работы антикоррупционного суда в стране.

Нынешний законопроект является техническим. Предусматривается начало процесса создания Высшего суда.

На Украине суды образуются и устраняются законами, проекты которых вносит в Верховную раду глава государства. До этого политику необходимо провести несколько консультаций с Высшим советом правосудия. Далее парламенту необходимо поддержать законопроект.

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Автор: Павел Никифоров
#порошенко #украина #политика #мвф #весь мир #антикоррупционный суд
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