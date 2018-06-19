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10:59   19 Июня 2018
Россия
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Крымчане не позволят вернуть полуостров Украине — Госсовет Крыма

Крымчане не позволят вернуть полуостров Украине — Госсовет Крыма

Замглавы комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель ответил на слова украинского экс-президента Леонида Кравчука о том, что Россия готова добровольно вернуть Крым Украине из-за «непосильных затрат», которые требует полуостров.

Об этом пишет RT

Гемпель отметил, что подобные «сомнительные заявления» довольно частое явления для украинской стороны, на которые в Крыму не обращают ни малейшего внимания. Депутата удивил тот факт, что Кравчук, являющийся опытным политиком, делает такие невзвешенные заявления. 

Он подчеркнул, что полуостров достаточно динамично развивается. Говорить о его возвращении некорректно, этого не допустят сами крымчане. 

Ранее Кравчук заявил, что Россия когда-то не справилась с Крымом, поэтому передала его Украине. Сейчас, по его словам, происходит то же самое. За все время Киев потратил на полуостров около 100 миллиардов долларов. Он требует больших затрат. Кроме того, Кравчук считает, что его передача возможна только под международным давлением и не в ближайшее время.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #украина #крым #политика #кравчук #гемпель
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