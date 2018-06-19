США не имеют морального права требовать освободить осужденных — посольство РФ

Российское посольство в Вашингтоне заявило, что Штаты не имеют права требовать от Москвы освободить осужденных, особенно, если дело касается терроризма.

Дипломаты подчеркнули, что в Госдепе не могут не знать принципиальную позицию России по этому вопросу. Москва «неоднократно и недвусмысленно отвечала на пропагандистские «призывы» Запада» освободить осужденных.