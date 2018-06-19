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10:25   19 Июня 2018
Россия
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Английские болельщики призвали не верить сообщениям западных СМИ о России

Английские болельщики призвали не верить сообщениям западных СМИ о России

Перед чемпионатом мира по футболу многие СМИ Запада пугали читателей «страшной» Россией. Особенно отличились британские издания, заявляя о небывалом уровне расизма в стране.

Иностранные болельщики, прибыв в Россию, ничего этого не видят, пишут РИА Новости. Наоборот, они сталкиваются с дружелюбием и радушием россиян. По улицам гуляют представители всех рас, никаких проблем не возникает.

Но это не помешало газете The Guardian в минувшую субботу выпустить статью с заголовком «Игра Нигерии  — первый большой тест на решимость России искоренить расизм». Только издание ошиблось, ведь уже состоялся матч со сборной Саудовской Аравии, где российский болельщики обнимались с арабскими, делали селфи и утешали иностранцев после поражения.

Автор статьи в твиттере позже признался, что Россия в ходе ЧМ-2018 гостеприимна к гостям «всех цветов». Только само издание об этом умалчивает. The Guardian, пытаясь как-то развить тему расизма в России, взяла комментарий у бывшего члена «Ливерпуля» Джона Барнса. Только спортсмен предложил сначала посмотреть на себя, напомнив о случаях ненависти на расовой почве в Центральной Англии.

Капитан нигерийской сборной Джон Оби Микел в беседе с газетой подчеркнул, что народ России действительно хорошо относится к Нигерии. Многие россияне поддерживают иностранную команду.

Английские болельщики призвали не верить сообщениям западных СМИ о России

Несомненно, что фанаты английской сборной сильно удивлены таким открытием. В течение нескольких месяцев ведущие СМИ Великобритании рассказывали о предстоящей «кровавой бане» в России. Но позже The Sun напишет, как тепло встретили фанатов в Волгограде. И это после статей о том, как россияне станут «убивать» иностранных болельщиков во время ЧМ-2018. Англичане говорят, что ожидали увидеть совсем не то.

Темнокожий болельщик сборной Англии Билли Гранта призвал не верить тому, что пишут западные СМИ о России. Чтобы доказать свою точку зрения, фанат предложил посетить РФ и увидеть все самим.

Английские болельщики призвали не верить сообщениям западных СМИ о России

Однако это не помешало журналисту немекого Bild Юлиану Ренке уязвить президента России Владимира Путина, сказав, что «путинский план работает». Ренке, известный крайне агрессивной позицией против РФ, считает, что идея российского лидера состоял в том, чтобы иностранные болельщики насладились пребыванием в России, завели новых друзей. План, как видно, работает.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #великобритания #путин #политика #общество #весь мир #чм #чм 2018
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