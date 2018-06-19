Блогер Щаранский уличил Гудкова в чекизме

Иначе как бы у того язык повернулся заявить, что в России нет массовых репрессий, смеется Лев Щаранский.

Митинг в поддержку осужденного за попытку устроить теракт Олега Сенцова прошел на проспекте Сахарова в Москве 10 июня. И все, казалось бы, соответствовало принципам оппозиционной «элиты», но организатором встречи стал сын бывшего майора КГБ Дмитрий Гудков. А это уже «зашквар» и «фаршмак», пишет блогер.

Но окончательно выдали чекизм Гудкова-младшего его слова об отсутствии массовых репрессий в России, смеется Щаранский. Это заявление глухой стеной отгородило его от протестантов, которые в этот момент обвиняли власти в незаконном задержании террориста.

К слову, сами участники акции больше походили на пристрастившихся к алкоголю актеров ТЮЗа, указывает журналист. Чего стоят только плакаты с надписями «Cramea» и «Crames» вместо, видимо, «Crimea» и «Crimes».