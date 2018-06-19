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 Более половины россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года

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9:53   19 Июня 2018
Россия
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Более половины россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года

Более половины россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года

Левада-центр провел среди россиян опрос, который показал, что более половины граждан страны (51 процент) хотят видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года. Не согласны с этим 27 процентов опрошенных. 

Прошлым летом на вопрос, хотели бы вы видеть Владимира Путина главой государства после 2018 года, положительно ответили 67 процентов респондентов. 18 процентов отказались от такой перспективы. 

Новый опрос также показал, что тех, кто ждет полномасштабных перемен в России, стало больше — с 42 до 57 процентов. В первую очередь необходимо повысить уровень жизни, считают россияне. Обновления в кабмине не помогут решить назревшие проблемы, считает 30 процентов респондентов. 24 процента с ними не согласны. 

Сейчас Владимир Путин занимает пост президента страны уже в четвертый раз. Конституция гласит, что глава государства не может занимать должность три срока подряд. Ранее Путин говорил, что не собирается избираться «более двух сроков подряд». 

Напомним, поправки к Конституции по поводу сроков полномочий лидера страны были приняты в начале президентства Дмитрия Медведева. Срок увеличили с четырех до шести лет.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #опрос #общество
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