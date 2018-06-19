Путин поприветствовал участников Форума научной и творческой интеллигенции СНГ

Встреча, открывшаяся во вторник в Астане, послужит продвижению интеграционных процессов в странах Содружества, считает президент России Владимир Путин.

Приветствие лидера зачитал специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Путин указал, что на протяжении нескольких лет данный форум является важнейшим мероприятием гуманитарной тематики в рамках Содружества. Встреча предоставляет возможности для неформального общения между представителями науки, культуры, искусства и образования, журналистами и публицистами.

Тем временем тематика форума в этом году — «Диалог в СНГ — перспективы гуманитарного сотрудничества в XXI веке» - является весьма актуальной. Президент подчеркнул, что участникам мероприятия предстоит обсудить огромный перечень вопросов, связанных с развитием общественных, молодежных, экспертных контактов, а также согласовать ряд масштабных совместных проектов.

Путин уверен, что идеи и предложения, высказанные на форуме, послужат укреплению дружбы и взаимопонимания между народами стран СНГ.

XIII Форума научной и творческой интеллигенции государств - участников СНГ проходит в Астане 19-20 июня.