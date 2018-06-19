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 Кортеж Ким Чен Ына прибыл в резиденцию на западе Пекина

Кортеж Ким Чен Ына прибыл в резиденцию на западе Пекина
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 Кортеж Ким Чен Ына прибыл в резиденцию на западе Пекина

Кортеж Ким Чен Ына прибыл в резиденцию на западе Пекина
9:41   19 Июня 2018
Весь мир
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Кортеж Ким Чен Ына прибыл в резиденцию на западе Пекина

Кортеж Ким Чен Ына прибыл в резиденцию на западе Пекина

Кортеж автомобилей въехал в центральные ворота резиденции «Дяоюйтай». Об этом сообщил ТАСС.

Предположительно, в кортеже находился глава Северной Кореи Ким Чен Ын, самолет которого ранее прибыл в Китай. Официальный визит политика продлится два дня.

За текущий год это уже третья поездка Ким Чен Ына в КНР. О прошлых встречах северокорейского лидера и председателя Китая Си Цзиньпина сообщалось только по их окончании.

Предполагается, что Ким Чен Ын и Си Цзиньпин обсудят итоги саммита США и Северной Кореи, который недавно состоялся в Сингапуре. Политики могут обсудить ослабление санкций против Пхеньяна, в которых участвует и Пекин. Вашингтон же против отмены и настаивает на их сохранении в полном объеме до полного ядерного разоружения Корейского полуострова. Детали проблемы еще предстоит уточнить, отмечает издание.

Кортеж Ким Чен Ына прибыл в резиденцию на западе Пекина

Переговоры президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошли в Сингапуре. Конкретных результатов стороны не достигли, но северокорейский лидер обещал «большие перемены» в будущем.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #си цзиньпин #кндр #политика #китай #трамп #ким чен ын #южная корея #весь мир
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