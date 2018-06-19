Общественный транспорт предложили оборудовать кондиционерами‍

Кондиционер и печка должны быть абсолютно у всех автобусов, троллейбусов и маршруток в стране. Так гласит один из пунктов утвержденного в министерстве транспорта стандарте транспортного обслуживания граждан в России.

Об этом пишут «Известия».

Однако новый стандарт — не строгое предписание, а, скорее, рекомендация. То есть так должно быть в идеале, однако за невыполнение никого не накажут.

Помимо этого, в стандарте есть пункт, который касается всех остановок транспорта. Они должны быть защищены от осадков и ветра.

Также документ разрешает провозить стоя не более трех пассажиров на квадратный метр.

Вице-президент организации «Движение автомобилистов России» Леонид Ольшанский считает, что перевозчики сейчас хотят заработать как можно больше, поэтому многие рекомендации оставляют без внимания. От этого страдает качество перевозок и даже возрастает количество ДТП. По его мнению, стандарт следует сделать обязательным для исполнения.

Автомобильный эксперт Сергей Ифанов отметил, что к документу внимательно отнеслись в Москве и Петербурге, «а далее — кто во что горазд».