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9:30   19 Июня 2018
Россия
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Общественный транспорт предложили оборудовать кондиционерами‍

Общественный транспорт предложили оборудовать кондиционерами‍

Кондиционер и печка должны быть абсолютно у всех автобусов, троллейбусов и маршруток в стране. Так гласит один из пунктов утвержденного в министерстве транспорта стандарте транспортного обслуживания граждан в России.

Об этом пишут «Известия».

Однако новый стандарт — не строгое предписание, а, скорее, рекомендация. То есть так должно быть в идеале, однако за невыполнение никого не накажут. 

Помимо этого, в стандарте есть пункт, который касается всех остановок транспорта. Они должны быть защищены от осадков и ветра.

Также документ разрешает провозить стоя не более трех пассажиров на квадратный метр. 

Вице-президент организации «Движение автомобилистов России» Леонид Ольшанский считает, что перевозчики сейчас хотят заработать как можно больше, поэтому многие рекомендации оставляют без внимания. От этого страдает качество перевозок и даже возрастает количество ДТП. По его мнению, стандарт следует сделать обязательным для исполнения. 

Автомобильный эксперт Сергей Ифанов отметил, что к документу внимательно отнеслись в Москве и Петербурге, «а далее — кто во что горазд».

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #транспорт #общество #автобусы #маршрутки #троллейбусы
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