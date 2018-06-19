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9:24   19 Июня 2018
Весь мир
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Захарова: Запад обманул Россию после холодной войны

Захарова: Запад обманул Россию после холодной войны

Москва открылась западным странам, ведь россияне хотели покончить с гонкой вооружений, с войной, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью финской газете «Hufvudstadsbladet».

Она подчеркнула, что Россия не проигрывала Западу. Страну никто не захватывал. Но Москва не захотела продолжать противостояние и открылась оппонентам. Однако те обманули ее, огородив колючей проволокой.

Это наблюдается и сейчас, указала дипломат. Россияне стремятся наладить сотрудничество с европейцами. Развить экономику, торговлю, культурные связи. Но Европа отталкивает нас. Люди хотят свободно перемещаться из страны в страну. Но их постоянно отвергают, закрываясь визовым режимом.

Это похоже на историю с российскими подводными лодками в Швеции. Никто никогда не видел их, но все знают, что они там есть. А спустя месяц после того, как шведских граждан напугали военным присутствием РФ неподалеку от страны, СМИ пишут маленькую заметку о том, что подлодкой оказалось нечто совершенно другое.

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Автор: Юлия Халус
#россия #захарова #политика #холодная война #запад #новости #весь мир
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