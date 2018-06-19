Япония не отменит военных учений с США

Об этом сообщил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

Токио в ходе беседы с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом подтвердило, что учения Японии и Соединенных Штатов пройдут по плану и в полном объеме.

Вашингтон в августе текущего года планировал провести военные учения с Сеулом. По словам представителя министерства обороны США Даны Уайт, тренировки в этом месяце приостановлены. Об этом ранее говорил и президент страны Дональд Трамп. Решение не отразится на учениях в акватории Тихого океана за пределами Корейского полуострова.

Перед переговорами Трампа с северокорейскими лидером Ким Чен Ыном Пхеньян заявлял, что отменит встречу, если Сеул и Вашингтон не прекратят учения в регионе. Южная Корея заявила, что для стабилизации обстановки в регионе согласна отменить тренировку. Далее состоялась встреча лидеров США и КНДР в Сингапуре. Ким Чен Ын по итогам переговоров пообещал «большие перемены».