Сенат США одобрил проект бюджета Пентагона на 716 миллиардов долларов

Бюджет принят на 2019 финансовый год (начнется с 1 октября). Проект поддержали 85 сенаторов, против выступили десять.

Общий объем финансирования военного ведомства составит 716 миллиардов долларов. Из этой суммы 617 миллиардов долларов предназначены непосредственно Пентагону. Остальные деньги направят на поддержку военных операций за рубежом.

Согласно законопроекту, в американской армии увеличится количество военнослужащих на 16 тысяч человек. На 2,6 процента возрастет их зарплата.

Пентагон направит 40 миллиардов долларов на обновление ВВС. Примерно 65 миллионов потратят на разработку ядерных боеголовок малой мощности, которыми можно оснастить ракеты, запускаемые с подводных лодок. Демократы были против этой статьи бюджета, считая, что Белый дом должен сначала доложить, как обстоит дело со стратегической стабильностью, однако республиканцы в итоге отклонили это предложение, заявив, что боеголовки необходимы для сдерживания России.

Согласно документу, продолжает действовать запрет на сотрудничество Пентагона и Минобороны РФ, который действует уже несколько лет. Он не касается канала связи для предотвращения инцидентов в Сирии, а также диалога между военными в целом.

Кроме того, законопроект должен усилить присутствие США на Ближнем Востоке для противостояния Ирану. Документ призывает ведомство создать сеть стран-партнеров для сдерживания, как утверждают в Вашингтоне, «злонамеренных действий» республики в регионе.