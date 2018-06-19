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8:43   19 Июня 2018
Весь мир
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Белый дом объявил о создании космических сил США‍

Белый дом объявил о создании космических сил США‍

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что администрация американского лидера, Пентагон и другие госструктуры намерены совместно работать над созданием Космических сил США. Соответствующее распоряжение дал Трамп.

По словам Сандерс, первые шаги уже сделаны. Проект находится на начальных этапах развития. 

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт подтвердила, что военное ведомство начнет «целенаправленный процесс» создания самостоятельного вида BC по приказу президента. Кроме того, по ее словам, это будет иметь последствия для разведывательных операций BBC, сухопутных войск, Корпуса морской пехоты и ВМС.

О необходимости сформировать такой вид войск Трамп говорил неоднократно. Накануне он отдал распоряжение о создании полноценного вида ВС — Космических сил.

Ранее американский лидер говорил, что национальная космическая стратегия признает космос зоной военных действий наравне с землей, воздухом и водой.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #трамп #космос #армия и опк #вс сша
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