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 Пекин обвинил Вашингтон в развязывании торговой войны

Пекин обвинил Вашингтон в развязывании торговой войны
8:21   19 Июня 2018
Весь мир
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Пекин обвинил Вашингтон в развязывании торговой войны

Пекин обвинил Вашингтон в развязывании торговой войны

В китайском министерстве коммерции заявили, что всему миру будет нанесен ущерб из-за действий США в торговой сфере. Американцы развязали торговую войну и нарушили рыночные правила.

Так в ведомстве отреагировали на угрозы Вашингтона ввести очередные пошлины на продукцию из КНР.

Ранее лидер США Дональд Трамп объявил, что идет работа над перечнем китайских товаров на сумма 200 миллиардов долларов, которые будут облагаться 10-процентной пошлиной. Эти шаги будут предприняты в том случае, если Пекин будет продолжать поднимать пошлины на американские товары. 

Пекин обвинил Вашингтон в развязывании торговой войныНапомним, лозунг Трампа в его предвыборной кампании звучал, как «America First» («Америка прежде всего» — прим.ред.). Он пообещал избирателям ограничить доступ зарубежных товаров на американский рынок, ввести таможенные пошлины. Политика протекционизма, по мнению президента, укрепит экономику Штатов. 

Однако многие эксперты считают, что торговая война между Вашингтоном и Пекином затронет экономику всего мира, поскольку кроме ответных мер Китая последует реакция ЕС и других стран. 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #экономика #китай #торговая война
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