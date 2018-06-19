В Москве около стадиона «Спартак» ограничат движение транспорта

В районе столичного стадиона «Спартак» во вторник ограничат движение перед матчем Россия–Уругвай, сообщает Центр организации дорожного движения Москвы.

Ограничения будут действовать только в день мероприятия, проводимого в рамках ЧМ-2018.

Также во вторник будет ограничена стоянка и остановка автомобилей на улице Летняя, в проезде Стратонавтов и на Волоколамском проезде.

Местные жители смогут подъехать к своим домам беспрепятственно, однако для этого им придется получить пропуск в префектуре Северо-Западного административного округа.