На автобусах в Екатеринбурге бесплатно проехали 60 тысяч болельщиков

Бесплатным проездом в общественном транспорте Екатеринбурга в рамках ЧМ-2018 воспользовались 93 тысячи пассажиров, сообщает администрация города.

Согласно данным на полдень воскресенья, бесплатным городским общественным транспортом воспользовались более 60 тысяч пассажиров, из них по аккредитациям и билетам проехали 37,5 тысяч.

Из числа городских и федеральных волонтеров бесплатным транспортом воспользовались 22,9 тысячи.

Также в дни проведения чемпионата в городе действуют автобусы, которые двигаются между стадионом, аэропортом и фан-зоной. Всего с момента начала мундиаля автобусы сделали полторы тысяч рейсов и перевезли 33,1 тысяч пассажиров.