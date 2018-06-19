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7:33   19 Июня 2018
Россия
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Петербургские судебные приставы вынудили строительную компанию очистить реку

Петербургские судебные приставы вынудили строительную компанию очистить реку

В Петербурге строительная компания улучшила качество сточных вод под давлением судебных приставов, сообщает пресс-служба УФССП Северной столицы.

Природоохранная прокуратура установила, что компания «Стройинвест» нарушает закон и выливает отходы в реку Волковку, загрязняя ее. Ведомство через суд добилось, чтобы организацию обязали улучшить качество сточных вод до нормального уровня.

Компания не исполнила решение суда добровольно. Тогда приставы вынесли постановление о взыскании со «Стройинвеста» 50 тысяч рублей исполнительского сбора и наложение ареста на 26 объектов недвижимости фирмы.

Благодаря действиям приставов компания была вынуждена привести отходы в норму, а также выплатить сбор.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга проверит, почему расположенная в городской черте река Мурзинка стала фиолетового цвета.

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Автор: Олег Королев
#петербург #судебные приставы #загрязнение рек #волковка
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