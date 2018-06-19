Четверг станет в Москве самым длинным в 2018 году днем

Самый долгий световой день в текущем году наступит в четверг и продлится продлится на широте Москвы 17 часов 33 минуты, заявили в столичном планетарии.

В 13:07 21 июня случится летнее солнцестояние - солнце достигнет самого дальнего положения от небесного экватора в сторону Северного полюса.

Таким образом, в четверг в Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, а в Южном - зима.

Ранее сообщалось, что астрономы впервые зафиксировали выброс энергии из черной дыры после того, как она поглотила звезду.