Рейтинг одобрения Трампа достиг рекордного значения

Деятельность президента США Дональда Трампа одобряют не менее 45 процентов американцев, свидетельствуют данные опроса аналитического агентства Gallup poll found.

Таким образом, рейтинг одобрения Трампа достиг наивысшего значения с момента вступления в должность.

Согласно данным опроса, 90 процентов одобряющих его деятельность граждан - республиканцы. Подчеркивается, что независимо от сфер работы Трампа, он вряд ли получит большую поддержку среди демократов.

Аналитическое агентство отмечает, что на протяжении всего срока президентства рейтинг Трампа был ниже, чем у его предшественников.

Всего в опросе участвовали 1511 человек, он проводился по телефону с 11 по 17 июня.