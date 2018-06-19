Самолет вернулся в Новосибирск из-за попавшей в лобовое стекло птицы

Следовавший из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский самолет вынужден был несколько часов кружить над городом из-за попавшей в лобовое стекло птицы.

Об инциденте сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксану Горбунову.

Согласно сообщению, Boeing 737-800 должен был вылететь в пункт назначения из аэропорта Толмачева в 23:20 (19.20 мск).

При взлете птица попала в лобовое стекло, из-за чего экипаж решил вернутся в аэропорт вылета. На борту воздушного судна авиакомпании «Глобус» находились 147 пассажиров. Судно выработало топливо и приземлилось в 02.53. Спустя два часа пассажиры были направлены в Петропавловск-Камчатский резервным бортом.

Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку о соблюдении правила безопасности полетов.