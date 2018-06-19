Китай примет меры в случае введения новых пошлин со стороны США

Китай намерен принять жесткие ответные санкции в ответ на введение дополнительных пошлин со стороны США, отмечается в заявлении министерства коммерции КНР.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что поручил подготовить список китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов на случай введения дополнительных десятипроцентных пошлин, если Китай продолжит взращивать пошлины на продукцию из США.

В китайском министерстве заявили, что в случае, если США «окончательно потеряют разум» и опубликуют новый перечень, то, то Пекин вынужден будет принять комплексные количественные и качественные меры, а также дать решительный ответ.

Накануне Китай объявил о введении 25-ти процентной пошлины на импортируемые из США товары объемом в 50 миллиардов долларов.