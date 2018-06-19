СМИ: Ким Чен Ын спустился с трапа самолета в столице Китая

Глава КНДР Ким Чен Ын спустился с борта самолета, на котором прибыл в Пекин, передает японский телеканал Nihon Television Network.

Ранее стало известно, что самолет государственной авиакомпании Северной Кореи «Коре» Ил-76 приземлился в пекинском аэропорту.

Согласно данным сервиса Flightradar24, на этом же самолете северокорейский лидер прилетал на минувшей неделе в Сингапур для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Накануне сообщалось, что Ким Чен Ын намерен совершит визит в Китай, чтобы обсудить с главой КНР Си Цзиньпином саммит США-КНДР.