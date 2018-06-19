Посольство РФ отказало США в моральном праве требовать освободить осужденных

Вашингтон не имеет морального права требовать от России освобождения осужденных, в том числе за терроризм. Об этом сообщает посольство РФ в США.

Ранее Госдепартамент выразил обеспокоенность ростом в России числа заключенных, причисленных западными правозащитными организациями к заключенным по политическим мотивам.

В ответном заявлении посольства говорится, что Москва неоднократно отвечала на пропагандистские призывы освободить осужденных за различные тяжкие преступления. Подчеркивается, что Россия отвергает любые попытки вмешательства в ее внутренние дела.

Диппредставительство напомнило, что некоторые из упомянутых Госдепом людей осуждены за терроризм. Подчеркивается, что террористы не могут быть «плохими» в США и «хорошими» - в России.

Российские дипломаты отмечают, что Вашингтон использует понятия борьбы за свободу совести, вероисповедания и демократических ценностей для оправдания структур, признанных незаконными в других странах.

Также сообщается, что США не имеют морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить, особенно когда продолжается постоянная охота за российскими гражданами в других странах. Москва настаивает на возвращении неправомерно осужденных россиян на родину - в первую очередь, Константина Ярошенко и Виктора Бута.