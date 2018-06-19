Мы в соц.сетях:
Самолет вернулся в Новосибирск из-за попавшей в лобовое стекло птицы

Самолет вернулся в Новосибирск из-за попавшей в лобовое стекло птицы

 Вулкан на Курильских островах выбросил столб пепла высотой 2,5 километра

Вулкан на Курильских островах выбросил столб пепла высотой 2,5 километра
На Украине объяснили низкие зарплаты населения ошибочными данными

На Украине объяснили низкие зарплаты населения ошибочными данными

 Порошенко начал проверку законности снятия Януковича с поста президента

Порошенко начал проверку законности снятия Януковича с поста президента
Рейтинг одобрения Трампа достиг рекордного значения

Рейтинг одобрения Трампа достиг рекордного значения

 Китай примет меры в случае введения новых пошлин со стороны США

Китай примет меры в случае введения новых пошлин со стороны США
Самолет вернулся в Новосибирск из-за попавшей в лобовое стекло птицы

Самолет вернулся в Новосибирск из-за попавшей в лобовое стекло птицы

 Вулкан на Курильских островах выбросил столб пепла высотой 2,5 километра

Вулкан на Курильских островах выбросил столб пепла высотой 2,5 километра
На Украине объяснили низкие зарплаты населения ошибочными данными

На Украине объяснили низкие зарплаты населения ошибочными данными

 Порошенко начал проверку законности снятия Януковича с поста президента

Порошенко начал проверку законности снятия Януковича с поста президента
Рейтинг одобрения Трампа достиг рекордного значения

Рейтинг одобрения Трампа достиг рекордного значения

 Китай примет меры в случае введения новых пошлин со стороны США

Китай примет меры в случае введения новых пошлин со стороны США
5:49   19 Июня 2018
Весь мир
402

Посольство РФ отказало США в моральном праве требовать освободить осужденных

Посольство РФ отказало США в моральном праве требовать освободить осужденных

Вашингтон не имеет морального права требовать от России освобождения осужденных, в том числе за терроризм. Об этом сообщает посольство РФ в США.

Ранее Госдепартамент выразил обеспокоенность ростом в России числа заключенных, причисленных западными правозащитными организациями к заключенным по политическим мотивам.

В ответном заявлении посольства говорится, что Москва неоднократно отвечала на пропагандистские призывы освободить осужденных за различные тяжкие преступления. Подчеркивается, что Россия отвергает любые попытки вмешательства в ее внутренние дела.

Диппредставительство напомнило, что некоторые из упомянутых Госдепом людей осуждены за терроризм.  Подчеркивается, что террористы не могут быть «плохими» в США и «хорошими» - в России.

Российские дипломаты отмечают, что Вашингтон использует понятия борьбы за свободу совести, вероисповедания и демократических ценностей для оправдания структур, признанных незаконными в других странах.

Также сообщается, что США не имеют морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить, особенно когда продолжается постоянная охота за российскими гражданами в других странах. Москва настаивает на возвращении неправомерно осужденных россиян на родину - в первую очередь, Константина Ярошенко и Виктора Бута.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #константин ярошенко #посольство рф в сша #виктор бут
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме Ближнее зарубежье
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме
Кравчук сравнил Донбасс с «раковой опухолью» и признал, что без него Киеву будет проще.
16:48   18 Июня 2018
208
Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год Общество

Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год

16:40   18 Июня 2018
202
Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах Весь мир

Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах

15:33   18 Июня 2018
125
Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка Россия

Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка

14:03   18 Июня 2018
105
Самое читаемое
Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

 СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

 Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — итсочник

Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — итсочник

 Желтый уровень опасности объявили в Москве

Желтый уровень опасности объявили в Москве