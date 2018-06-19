МИД Японии: Вашингтон и Сеул начнут учения при неудачных переговорах с КНДР

Южная Корея и США возобновят учения, если переговоры с Пхеньяном не будут проходить в положительном ключе. Об этом заявил глава МИД Японии Таро Коно.

По словам министра, приостановка учений связана с заявлениями американского лидера Дональда Трампа о желании воздержаться от совместных учений, пока переговоры проходят положительно.

Коно отметил, что в Токио считают, что учения будут незамедлительно возобновлены в случае, если окажется, что переговоры с северокорейской стороной несут позитивный характер.

Также министр выразил уверенность, что сложившаяся ситуация не повлияет на другие учения, в том числе с участием Японии и США.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что США и Южная Корея решили отложить учения, запланированные на август.