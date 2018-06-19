Австралия активизируется в Океании из-за растущего влияния России и Китая

Австралия намерена развивать экономические отношения со странами Океании в противовес укреплению влияния Китая, России и других стран.

Глава МИД страны Джули Бишоп в интервью газете Sydney Morning Herald заявила, что в Канберре хотят быть уверены в том, что островные государства региона не попадут в долговую ловушку, благодаря чему не утратят свой суверенитет и устойчивое экономическое развитие.

Отвечая на вопрос о возможной угрозе влияния Китая, Бишоп отметила, что австралийские власти обеспокоены последствиями некоторых заключаемых островными государствами соглашений, которые могут впоследствии сказаться на их суверенитете.

Министр также отметила, что в регион время от времени приходит Россия, которая «начинает вести свою игру».