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 Австралия активизируется в Океании из-за растущего влияния России и Китая

Австралия активизируется в Океании из-за растущего влияния России и Китая
5:07   19 Июня 2018
Весь мир
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Австралия активизируется в Океании из-за растущего влияния России и Китая

Австралия активизируется в Океании из-за растущего влияния России и Китая

Австралия намерена развивать экономические отношения со странами Океании в противовес укреплению влияния Китая, России и других стран. 

Глава МИД страны Джули Бишоп в интервью газете Sydney Morning Herald заявила, что в Канберре хотят быть уверены в том, что островные государства региона не попадут в долговую ловушку, благодаря чему не утратят свой суверенитет и устойчивое экономическое развитие.

Отвечая на вопрос о возможной угрозе влияния Китая, Бишоп отметила, что австралийские власти обеспокоены последствиями некоторых заключаемых островными государствами соглашений, которые могут впоследствии сказаться на их суверенитете.

Министр также отметила, что в регион время от времени приходит Россия, которая «начинает вести свою игру». 

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Автор: Олег Королев
#россия #китай #австралия #океания
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