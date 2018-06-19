Сенат США одобрил проект бюджета, подразумевающий санкции против Турции

Американский сенат принял свой вариант проекта оборонного бюджета, который предусматривает введение санкций в отношении Турции.

В тексте документе говорится, что в случае, если Турция закупит системы ПВО С-400 у России, такая закупка будет подпадать под действие прошлогоднего закона о противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии.

Подчеркивается, что в таком случае президент США должен будет применить данный закон и ввести санкции в отношении любого лица, причастного к крупной сделке.

Данный проект - один из двух документов, рассматриваемых американскими законодателями. Второй проект был инициирован нижней палатой и уже прошел слушания. Оба проекта впоследствии будут объединены в один.