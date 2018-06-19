США введут дополнительные пошлины на товары из Китая

США могут ввести дополнительные пошлины в размере десяти процентов на китайские товары, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Президент США подчеркнул, что поручил американскому торговому представителю США определить китайские товары на сумму в районе 200 миллиардов долларов для дополнительных десятипроцентных пошлин.

В заявлении президента США говорится, что решение о пошлинах может вступить в силу после завершения законодательного процесса, если Китай продолжит следовать стратегии по введению ответных мер.

Накануне Пекин объявил о введении пошлины в размере 25 процентов на импортируемые американские товары объемом в 50 миллиардов долларов.