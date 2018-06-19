СМИ: Ким Чен Ын вновь посетит Китай

Северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен посетить Китай для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.

Nikkei Asian Review со ссылкой на источники сообщает, что Ким Чен Ын намерен обсудить с китайским лидером прошедший 12 июня саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Ожидается, что глава КНДР прилетит в Пекин. На данный момент проводятся мероприятия по обеспечению его безопасности.

Ким Чен Ын находился в Китае с неофициальным визитом 25-28 марта. Эта поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году. Вторым визитом, включающим переговоры с Си Цзиньпином прошли 7-8 мая.