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4:00   19 Июня 2018
Весь мир
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СМИ: Ким Чен Ын вновь посетит Китай

СМИ: Ким Чен Ын вновь посетит Китай

Северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен посетить Китай для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.

Nikkei Asian Review со ссылкой на источники сообщает, что Ким Чен Ын намерен обсудить с китайским лидером прошедший 12 июня саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Ожидается, что глава КНДР прилетит в Пекин. На данный момент проводятся мероприятия по обеспечению его безопасности.

Ким Чен Ын находился в Китае с неофициальным визитом 25-28 марта. Эта поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году. Вторым визитом, включающим переговоры с Си Цзиньпином прошли 7-8 мая.

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Автор: Олег Королев
#китай #кнр #ким чен ын
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