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3:44   19 Июня 2018
Весь мир
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Число жертв стрельбы в Швеции увеличилось до двух человек

Число жертв стрельбы в Швеции увеличилось до двух человек

Двое пострадавших при в шведском городе Мальме скончались, сообщает местная полиция.

Ранее стало известно, что от полученных ран умер 18-летний молодой человек. 

Согласно последним данным, в больнице скончался еще один человек - 29-летний мужчина. Его родственники уже проинформированы о произошедшем. Преступление классифицируется полицией как убийство.

Сведения о стрельбе на юге Швеции поступили в 21:13 мск. В общей сложности в больницу были доставлены пятеро пострадавших. Информации о том, что послужило поводом для стрельбы, не поступало. О задержаниях не сообщалось.

По информации газеты Sydsvenskan, инцидент произошел в центре Мальме. Стрельба произошла в момент, когда пострадавшие сидели в кафе и мимо них проезжал автомобиль. Также подчеркивается, что трое из них известны в криминальной среде.

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Автор: Олег Королев
#стрельба #швеция #мальме
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