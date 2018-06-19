Пентагон ответил на заявления о приостановке совместных учений с Сеулом

Представитель оборонного ведомства США Дана Уайт заявила, что Вашингтон приостановили процесс подготовки к военным учениям с Южной Кореей в августе.

Накануне южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на министерство обороны республики сообщило, что стороны приостановили все мероприятия по планированию учений Ulchi Freedom Guardian.

В беседе с РИА «Новости» Уайт подтвердила данную информацию. По ее словам, решение было принято в соответствии с обещанием американского лидера Дональда Трампа.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинга заявила, что совместные военные учения Вашингтона и Сеула не будут проводиться до тех пор, пока Пхеньян участвует в переговорах по денуклеаризации.