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 Пентагон ответил на заявления о приостановке совместных учений с Сеулом

Пентагон ответил на заявления о приостановке совместных учений с Сеулом
3:22   19 Июня 2018
Весь мир
61

Пентагон ответил на заявления о приостановке совместных учений с Сеулом

Пентагон ответил на заявления о приостановке совместных учений с Сеулом

Представитель оборонного ведомства США Дана Уайт заявила, что Вашингтон приостановили процесс подготовки к военным учениям с Южной Кореей в августе.

Накануне южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на министерство обороны республики сообщило, что стороны приостановили все мероприятия по планированию учений Ulchi Freedom Guardian.

В беседе с РИА «Новости» Уайт подтвердила данную информацию. По ее словам, решение было принято в соответствии с обещанием американского лидера Дональда Трампа.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинга заявила, что совместные военные учения Вашингтона и Сеула не будут проводиться до тех пор, пока Пхеньян участвует в переговорах по денуклеаризации.

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Автор: Олег Королев
#сша #пентагон #кндр #учения #южная корея
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